Песков предложил дождаться решения Путина по параду Победы

Владимир Путин объявит о решении по поводу даты проведению парада Победы в столице. И его нужно дождаться. Как пишет РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом, представитель Кремля подчеркнул, что с учётом эпидемиологической обстановки рассматриваются разные варианты организации праздничных мероприятий, отмечает РИА ФАН.

В свою очередь, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что власти примут решение о проведении праздничного парада в ближайшие дни.

«Масштабный парад Победы в этом году обязательно будет, 9 мая или в другую дату», — подчеркнула спикер Совфеда.