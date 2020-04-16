Песков предложил дождаться решения Путина по параду Победы

Владимир Путин объявит о решении по поводу даты проведению парада Победы в столице. И его нужно дождаться. Как пишет РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом, представитель Кремля подчеркнул, что с учётом эпидемиологической обстановки рассматриваются разные варианты организации праздничных мероприятий, отмечает РИА ФАН.

В свою очередь, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что власти примут решение о проведении праздничного парада в ближайшие дни.

«Масштабный парад Победы в этом году обязательно будет, 9 мая или в другую дату», — подчеркнула спикер Совфеда.

Матвиенко пообещала провести парад Победы в 2020 году

Ранее НСН писала, что ветеранские организации России обратились к Владимиру Путину с просьбой перенести парад Победы 9 мая на более поздний срок — до нормализации обстановки с распространением коронавируса.

В послании главе государства подчеркивается, что перенос парада Победы — сложное, но справедливое решение. Парад, по словам авторов письма, должен стать торжеством мира и безопасности для всех его участников. Пресс-секретарь президента РФ заявил, что Владимир Путин рассмотрит обращение ветеранских организаций с просьбой перенести дату парада Победы.


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ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
ТЕГИ:КоронавирусДмитрий ПесковПарад ПобедыВладимир Путин

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