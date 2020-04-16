Матвиенко пообещала провести парад Победы в 2020 году

Парад Победы в Москве обязательно состоится в 2020 году. Об этом заявил спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, дату в ближайшее время выберет руководство страны, сообщает РИА Новости.

Матвиенко добавила, что масштабные мероприятия состоятся или 9 мая, или в другую дату.

Ветераны советуют не давить на Путина с переносом Парада Победы

При этом предпосылок того, что привычные россиянам «майские» каникулы будут объявлены рабочими, сейчас нет, передает телеканал «360».

Накануне российские ветераны обратились к президенту РФ Владимиру Путину с предложением перенести проведение парада Победы в связи с распространением в стране коронавирусной инфекции.

Ранее в Кремле заявляли, что возможность переноса парада рассматривается, но окончательное решение пока не принято, передает ОТР.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Владимир Федоренко
ТЕГИ:КоронавирусПарад ПобедыВалентина Матвиенко

Горячие новости

Все новости

партнеры