Матвиенко пообещала провести парад Победы в 2020 году
Парад Победы в Москве обязательно состоится в 2020 году. Об этом заявил спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, дату в ближайшее время выберет руководство страны, сообщает РИА Новости.
Матвиенко добавила, что масштабные мероприятия состоятся или 9 мая, или в другую дату.
При этом предпосылок того, что привычные россиянам «майские» каникулы будут объявлены рабочими, сейчас нет, передает телеканал «360».
Накануне российские ветераны обратились к президенту РФ Владимиру Путину с предложением перенести проведение парада Победы в связи с распространением в стране коронавирусной инфекции.
Ранее в Кремле заявляли, что возможность переноса парада рассматривается, но окончательное решение пока не принято, передает ОТР.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru