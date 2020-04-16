Матвиенко пообещала провести парад Победы в 2020 году

Парад Победы в Москве обязательно состоится в 2020 году. Об этом заявил спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, дату в ближайшее время выберет руководство страны, сообщает РИА Новости.



Матвиенко добавила, что масштабные мероприятия состоятся или 9 мая, или в другую дату.