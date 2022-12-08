Песков пояснил слова Путина о присоединении новых территорий

По его ловам, одной из главных задач, как это было заявлено Владимиром Путиным 24 февраля, является защита людей на Донбассе.

«В рамках защиты этих людей как раз образовались эти территории, которые были присоединены в результате проведенных там референдумов. Вот, о чём говорил президент», - пояснил представитель Кремля, добавив, что ещё предстоит освободить оккупированные Украиной части российских регионов.

Ранее Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека отметил, что значимым результатом спецоперации для России можно назвать появление новых территорий, сообщает RT.