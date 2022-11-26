СМИ: Зеленскому следует отказаться от попыток «вернуть» утраченные территории

Президент Украины Владимир Зеленский должен отказаться от выдвинутых им условий о «возвращении территорий». Об этом пишет South China Morning Post.

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Ранее Зеленский назвал условия Киева для начала переговоров с Россией, в числе которых «восстановление территориальной целостности», уважение к Уставу ООН, возмещение Украине всех убытков, наказание военных преступников и гарантии, что «вторжение» не повторится.

Как отмечает South China Morning Post, требования Зеленского нереальны, и президент России Владимир Путин не согласится ни на одно из них. Издание считает, что в интересах Украины отказаться от претензий на вошедшие в состав РФ новые регионы ради достижения мира.

В материале подчеркивается, что сторонники Зеленского все чаще сигнализируют о том, что военного решения украинского конфликта нет. Киев должен учитывать интересы всех вовлеченных сторон, так как кризис перестал быть только украинским.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияУкраина
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