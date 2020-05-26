Песков пообещал заняться вопросом здоровья Кадырова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга во вторник, 26 мая, заявил, что ему ничего не известно о состоянии главы Чечни Рамазана Кадырова. В то же время он пообещал журналистам прояснить ситуацию.
«Я не располагаю, к сожалению, никакой информацией. Я просто ничего не знаю о состоянии его здоровья, но обязательно справлюсь», - сказал представитель Кремля, добавив, что еще «обязательно вернется» к этому вопросу.
Также Песков заявил, что проходил лечение от коронавируса в одной из московских больниц, при этом он не смог уточнить, лечился ли там же глава Чечни.
Ранее СМИ сообщили, что Кадыров заболел коронавирусом и был доставлен на лечение в Москву якобы в тяжелом состоянии. Однако в окружении главы республики эти сведения опровергли, подчеркнув, что Кадыров находится в Чечне.
Позднее сам Кадыров опубликовал в своем официальном telegram-канале видеообращение, в котором поздравил мусульман с наступлением праздника Ураза-байрам, передает Ura.ru
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