Песков пообещал заняться вопросом здоровья Кадырова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга во вторник, 26 мая, заявил, что ему ничего не известно о состоянии главы Чечни Рамазана Кадырова. В то же время он пообещал журналистам прояснить ситуацию.

СМИ: Кадыров пошёл на поправку

«Я не располагаю, к сожалению, никакой информацией. Я просто ничего не знаю о состоянии его здоровья, но обязательно справлюсь», - сказал представитель Кремля, добавив, что еще «обязательно вернется» к этому вопросу.

Также Песков заявил, что проходил лечение от коронавируса в одной из московских больниц, при этом он не смог уточнить, лечился ли там же глава Чечни.

Ранее СМИ сообщили, что Кадыров заболел коронавирусом и был доставлен на лечение в Москву якобы в тяжелом состоянии. Однако в окружении главы республики эти сведения опровергли, подчеркнув, что Кадыров находится в Чечне.

Позднее сам Кадыров опубликовал в своем официальном telegram-канале видеообращение, в котором поздравил мусульман с наступлением праздника Ураза-байрам, передает Ura.ru

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ФОТО: Источник: https://vk.com/ramzan
ТЕГИ:ЧечняКадыровПесков
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