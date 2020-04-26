Песков пообещал поэтапный отказ от ограничений из-за коронавируса

Между тем, ранее представители научного сообщества рекомендовали российскому правительству продлить режим самоизоляции из-за коронавируса в стране как минимум до 12 мая. Об этом сообщает РИА Новости. По данным агентства, такое мнение высказал директор Российского научно-исследовательского противочумного института "Микроб" Владимир Кутырев в ходе совещания с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой.

По словам Кутырева, к соответствующему выводу пришли специалисты по итогам обсуждения с академическим сообществом. Эксперт подчеркнул, что эта мера позволит обеспечить положительную динамику в ситуации с COVID-19.



