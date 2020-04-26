Песков пообещал поэтапный отказ от ограничений из-за коронавируса
Отказ от ограничительных мер, введенных в России в связи с распространением COVID-19, будет поэтапным. Об этом в эфире телеканал «Россия 1» рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом, он подчеркнул, что эту этапность только предстоит разработать.
Между тем, ранее представители научного сообщества рекомендовали российскому правительству продлить режим самоизоляции из-за коронавируса в стране как минимум до 12 мая. Об этом сообщает РИА Новости. По данным агентства, такое мнение высказал директор Российского научно-исследовательского противочумного института "Микроб" Владимир Кутырев в ходе совещания с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой.
По словам Кутырева, к соответствующему выводу пришли специалисты по итогам обсуждения с академическим сообществом. Эксперт подчеркнул, что эта мера позволит обеспечить положительную динамику в ситуации с COVID-19.
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