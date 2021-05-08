Песков: Погода может повлиять на воздушную часть парада Победы
На проведении воздушной части парада Победы на Красной площади 9 мая может сказаться плохая погода в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.
Ранее в московском регионе из-за ветра и дождей ввели «желтый» уровень опасности. До 22:00 воскресенья прогнозируют сильный ветер с порывами до 15-17 м/с. Дождь продлится до утра воскресенья, сообщает Росгидромет.
По прогнозу, в Москве за сутки ожидается выпадение до 20 мм осадков. Это составит около 40% от месячной нормы. В столице она составляет 51 мм.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,9 млн+8 329 / сут.
Умерли
113 тыс.+370 / сут.
Выздоровели
4,5 млн+8 255 / сут.
- Песков: Погода может повлиять на воздушную часть парада Победы
- СМИ: Чехия обратилась к странам ЕС с просьбой выслать «хотя бы по одному» российскому дипломату
- США десантировали солдат в Эстонии во время крупнейших за 25 лет учений
- Anadolu: США хотят вернуть Россию в 1990-е годы
- Россия выявила повышенную активность в космосе
- Путин поздравил иностранных лидеров с 76-ой годовщиной Победы
- Во Владивостоке проводят проверку из-за вывешенных ко Дню Победы флагов
- На Камчатке пропал вертолет Ми-8
- В московском регионе из-за ветра и дождей ввели «желтый» уровень опасности
- В России выявили новых 8 329 инфицированных коронавирусом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru