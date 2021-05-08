Песков: Погода может повлиять на воздушную часть парада Победы

Ранее в московском регионе из-за ветра и дождей ввели «желтый» уровень опасности. До 22:00 воскресенья прогнозируют сильный ветер с порывами до 15-17 м/с. Дождь продлится до утра воскресенья, сообщает Росгидромет.

По прогнозу, в Москве за сутки ожидается выпадение до 20 мм осадков. Это составит около 40% от месячной нормы. В столице она составляет 51 мм.

