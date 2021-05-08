В московском регионе из-за ветра и дождей ввели «желтый» уровень опасности
В столичном регионе действует повышенный, «желтый» уровень погодной опасности. До 22:00 воскресенья прогнозируют сильный ветер с порывами до 15-17 м/с. Дождь продлится до утра воскресенья, сообщает Росгидромет.
По прогнозу, в Москве за сутки ожидается выпадение до 20 мм осадков. Это составит около 40% от месячной нормы. В столице она составляет 51 мм.
В субботу днем выпадет до 15 мм осадков, в ночь на воскресенье - до 5 мм.
Температура воздуха в столице днем в субботу составит 12-14 градусов тепла, в ночь на воскресенье - 3-5 градусов.
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