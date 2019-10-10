Песков подтвердил право Шнурова писать приличные стихи о Путине

Ранее Шнуров опубликовал в своем Instagram фото, на котором он позирует с удочкой на фоне озера. «Осень. Как же хорошо! // Рыба, утки под прицелом. // Шойгу в кадр не вошел, // С ним десяток офицеров», - написал он.

Шойгу и Путин прогулялись по тайге накануне 67-го дня рождения президента. Глава государства и министр собирали грибы, катались на внедорожнике, а президент увез с собой в качестве сувенира шишку.

Позже глава Тувы Шолбан Кара-оол заявил, что высокие гости гуляли именно по тувинской тайге. Как отмечает Ura.ru, в день рождения Путина в Кызыле 200 детей выстроились в слова «Путин» и «Тыва», соединенные вместе символом сердца.

