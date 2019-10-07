Появилось видео прогулки Путина и Шойгу в тайге

7 октября 201911:03

Президент России Владимир Путин накануне своего 67-летия отдохнул в тайге в компании министра обороны Сергей Шойгу.

Глава государства успел совершить прогулку, в ходе которой собирал грибы, а также любовался сибирскими пейзажами. В качестве сувенира президент взял шишку.

Сам Шойгу успел выкопать в тайге куст брусники. Путин посоветовал министру посадить его на даче в Подмосковье.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Путин отметит свой день рождения в кругу членов семьи и друзей.

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:Владимир ПутинСергей ШойгуДень Рождения

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