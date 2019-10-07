Шойгу вывез Путина в тайгу накануне его для рождения

Министр обороны Сергей Шойгу и президент РФ Владимир Путин провели время в тайге накануне дня рождения главы государства. Они, в частности, занимались сбором грибов и устроили пикник, сообщает РИА ФАН.

Как сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, президент также покатался по тайге на внедорожнике, отмечает RT. Видеозапись прогулки министра и президента, в частности, публикует сайт Life.ru.

В Кремле ранее рассказали, что свой 67-й день рождения глава государства намерен отметить в кругу близких родственников и друзей.

