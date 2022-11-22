Песков подтвердил подготовку встречи Путина с семьями мобилизованных

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил подготовку встречи Владимира Путина с семьями мобилизованных военнослужащих и матерями бойцов, сообщает РИА Новости.

Песков: Путин планирует встретиться с мобилизованными

По его словам, глава государства часто проводит такие встречи, однако не все публичные.

«В любом случае президент получает из первых рук информацию о реальном положении дел. Такая встреча готовится», - добавил представитель Кремля.

Ранее Путин на встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденей заявил, что намерен встретиться с гражданами по теме поддержки мобилизованных, сообщает RT.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:ВстречаМобилизацияВладимир ПутинДмитрий Песков
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