Песков подтвердил подготовку встречи Путина с семьями мобилизованных
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил подготовку встречи Владимира Путина с семьями мобилизованных военнослужащих и матерями бойцов, сообщает РИА Новости.
По его словам, глава государства часто проводит такие встречи, однако не все публичные.
«В любом случае президент получает из первых рук информацию о реальном положении дел. Такая встреча готовится», - добавил представитель Кремля.
Ранее Путин на встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденей заявил, что намерен встретиться с гражданами по теме поддержки мобилизованных, сообщает RT.
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