Песков подтвердил подготовку встречи Путина с семьями мобилизованных

По его словам, глава государства часто проводит такие встречи, однако не все публичные.

«В любом случае президент получает из первых рук информацию о реальном положении дел. Такая встреча готовится», - добавил представитель Кремля.

Ранее Путин на встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденей заявил, что намерен встретиться с гражданами по теме поддержки мобилизованных, сообщает RT.