Песков: Путин планирует встретиться с мобилизованными
Президент Владимир Путин планирует встретиться с мобилизованными россиянами. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Слова представителя Кремля приводит РИА Новости. Песков подчеркнул, что президент «высказал намерение» встретиться с гражданами, призванными на службу в рамках частичной мобилизации.
«Когда оно будет реализовано, сообщим дополнительно», — отметил пресс-секретарь.
Ранее Песков заявил, что Путин проведет отдельное мероприятие, посвященное мерам поддержки мобилизованных, пишет RT. Сроки проведения встречи не уточнялись.
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