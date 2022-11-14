Песков: Путин планирует встретиться с мобилизованными

Президент Владимир Путин планирует встретиться с мобилизованными россиянами. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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Слова представителя Кремля приводит РИА Новости. Песков подчеркнул, что президент «высказал намерение» встретиться с гражданами, призванными на службу в рамках частичной мобилизации.

«Когда оно будет реализовано, сообщим дополнительно», — отметил пресс-секретарь.

Ранее Песков заявил, что Путин проведет отдельное мероприятие, посвященное мерам поддержки мобилизованных, пишет RT. Сроки проведения встречи не уточнялись.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Бобылев
ТЕГИ:МобилизацияДмитрий ПесковВладимир Путин
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