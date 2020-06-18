Песков подтвердил изоляцию ветеранов перед парадом Победы 24 июня

По словам представителя Кремля, ветераны размещены в санаториях и домах отдыха в прекрасных условиях.

«В первую очередь, конечно, это забота об их здоровье, о здоровье ветеранов, поскольку они будут там вместе, они будут общаться друг с другом», - цитирует Пескова РИА Новости.

Пресс-секретарь главы государства добавил, что это хорошая возможность получить дополнительную медицинскую помощь при необходимости.

По информации Bloomberg, на двухнедельном карантине находятся около 80 ветеранов, который во время парада Победы в Москве будут на одной трибуне с Владимиром Путиным.

