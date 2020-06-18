Bloomberg: Приглашённых на парад с Путиным ветеранов отправили на карантин

Ветеранов Великой Отечественной войны, которые будут находиться на одной трибуне с президентом РФ Владимиром Путиным во время парада Победы 24 июня на Красной площади, изолировали за 14 дней до мероприятия. Об этом сообщили источники агентства Bloomberg, которые попросили не называть их имена.

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По их сведениям, речь идёт о 80 ветеранах. В материале утверждается, что их отправили на карантин в один из подмосковных санаториев.

Издание отмечает меры предосторожности, которые российские власти предпринимают на фоне пандемии коронавируса. Этой инфекцией ранее заразились премьер-министр Михаил Мишустин и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как пишет «Газета.ру», накануне Песков рассказал о дезинфекционных туннелях, установленных в Кремле и в резиденции главы государства в Ново-Огарёве. «Там, где это касается главы государства, дополнительные меры предосторожности вполне оправданы и объяснимы», - цитирует издание Пескова.

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ФОТО: НСН//Андрей Поташой
ТЕГИ:КарантинВетераныПарад ПобедыВладимир Путин
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