Bloomberg: Приглашённых на парад с Путиным ветеранов отправили на карантин

По их сведениям, речь идёт о 80 ветеранах. В материале утверждается, что их отправили на карантин в один из подмосковных санаториев.

Издание отмечает меры предосторожности, которые российские власти предпринимают на фоне пандемии коронавируса. Этой инфекцией ранее заразились премьер-министр Михаил Мишустин и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как пишет «Газета.ру», накануне Песков рассказал о дезинфекционных туннелях, установленных в Кремле и в резиденции главы государства в Ново-Огарёве. «Там, где это касается главы государства, дополнительные меры предосторожности вполне оправданы и объяснимы», - цитирует издание Пескова.

