Песков озвучил сроки принятия решения о выходе из самоизоляции

«Путин уже озвучил свое отношение. Он сказал, что понимает, что уже нет сил терпеть эту самоизоляцию, но с другой стороны, он призвал всех к тому, чтобы все-таки всем вместе объединиться и уже досидеть в этом режиме оставшуюся неделю», - сказал он.



В Кремле отметили, что сейчас россиянам рано расслабляться и выходить на улицы.



В то же время Песков подчеркнул, что Россия успешно выиграла время, заметно расширив всего за несколько недель возможности отечественной системы здравоохранения, передает РИА ФАН.

