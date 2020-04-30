Песков озвучил сроки принятия решения о выходе из самоизоляции
Решения о постепенном выходе из режима самоизоляции будут приниматься после майских праздников, пока же россияне должны сидеть по домам. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Путин уже озвучил свое отношение. Он сказал, что понимает, что уже нет сил терпеть эту самоизоляцию, но с другой стороны, он призвал всех к тому, чтобы все-таки всем вместе объединиться и уже досидеть в этом режиме оставшуюся неделю», - сказал он.
В Кремле отметили, что сейчас россиянам рано расслабляться и выходить на улицы.
В то же время Песков подчеркнул, что Россия успешно выиграла время, заметно расширив всего за несколько недель возможности отечественной системы здравоохранения, передает РИА ФАН.
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