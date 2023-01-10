Песков ответил на вопрос о возможности нового перемирия
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возможность нового перемирия в ходе специальной военной операции зависит от позиции и решений Владимира Путина, сообщает ТАСС.
Он отметил, что объявленное на Рождество прекращение огня преследовало исключительно гуманитарные цели, чтобы отмечающие праздник христиане 7 января могли помолиться в церквях, однако реакция Украины и Запада на этот шаг была циничной.
«Действительно, мы встретили совершенно непонятную, необъяснимую реакцию, достаточно циничную реакцию со стороны, прежде всего, Киева, а также со стороны многих западных лидеров. Ещё раз повторяю: циничная и необъяснимая", - заключил представитель Кремля.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в Киеве отвергли руку христианского милосердия, протянутую Москвой на Рождество, сообщает RT.
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