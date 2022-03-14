Песков ответил на вопрос о посещении Кадыровым Украины

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет информации о посещении главой Чечни Рамзаном Кадыровым зоны спецоперации ВС РФ на Украине, сообщает РИА Новости.

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По его словам, за разъяснениями журналистам следует обратиться «в администрацию главы республики в Чечне».

«Он же, по-моему, напрямую не утверждал, что он находится... Никаких прямых утверждений не было, поэтому я прошу обращаться именно в администрацию главы республики в Чечне», - заключил представитель Кремля.

Ранее Рамзан Кадыров заявил, что «на днях» он находился в 20 км от Киева, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Саид Царнаев
ТЕГИ:Дмитрий ПесковУкраинаЧечняРамзан Кадыров
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