Песков ответил на вопрос о посещении Кадыровым Украины

По его словам, за разъяснениями журналистам следует обратиться «в администрацию главы республики в Чечне».

«Он же, по-моему, напрямую не утверждал, что он находится... Никаких прямых утверждений не было, поэтому я прошу обращаться именно в администрацию главы республики в Чечне», - заключил представитель Кремля.

Ранее Рамзан Кадыров заявил, что «на днях» он находился в 20 км от Киева, сообщает RT.