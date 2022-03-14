Кадыров пообещал наградить работающих «против бандеровщины» сотрудников СБУ
Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к сотрудникам Службы безопасности Украины (СБУ), пообещав наградить их за содействие России.
«Сотрудники СБУ, работающие сегодня за Россию против бандеровщины, болеющие за чистое будущее своей любимой родины Украины...Я заверяю вас, что после окончания спецоперации мы обязательно представим вас к заслуженным государственным наградам и вы будете дальше честно служить во благо своего народа и страны», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Глава Чечни отметил, что в украинском ведомстве таких сотрудников немало, что «несказанно радует».
Кроме того, Кадыров сообщил, что ежедневно увеличивается число желающих участвовать в специальной военной операции на Украине, и тысячи чеченских правоохранителей «ждут своего часа», пишет Газета.ру.
Ранее глава Чечни раскрыл свое местоположение на Украине. Кадыров заявил, что находится в Гостомеле неподалеку от Киева, напоминает Ura.ru.
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