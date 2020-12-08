Песков оценил вероятность производства «Спутник V» на Украине

Производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V» будет запущено на территории Украины при условии получения соответствующего разрешения от властей. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что Российский фонд прямых инвестиций и центр имени Гамалеи готовы производить «Спутник V» на Украине и подать документы для её регистрации там, пишет Свободная пресса.