Песков оценил вероятность производства «Спутник V» на Украине

Производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V» будет запущено на территории Украины при условии получения соответствующего разрешения от властей. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что Российский фонд прямых инвестиций и центр имени Гамалеи готовы производить «Спутник V» на Украине и подать документы для её регистрации там, пишет Свободная пресса.

Российских космонавтов вакцинируют препаратом «Спутник V»

В свою очередь, глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук уверен, что на Украине есть нужные мощности для производства российского препарата от COVID-19.

А ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что любая вакцина от COVID-19 должна давать иммунитет на полгода. Об этом она сообщила интервью радио «Комсомольская правда», подчеркнув, что, как правило, повторно люди не заболевают.

Попова подчеркнула, что аналогично работает любая вакцина, созданная для борьбы с вирусом.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:КоронавирусВакцинаУкраинаРоссияДмитрий Песков
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