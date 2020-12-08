Российских космонавтов вакцинируют препаратом «Спутник V»
Российские космонавты пройдут вакцинацию препаратом для профилактики коронавирусной инфекции «Спутник V», сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
Первыми прививку получат члены отряда Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина, а также персонал, взаимодействующий с космонавтами. Позже вакцинироваться смогут другие сотрудники центра имени Гагарина и работники «Роскосмоса».
По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, «Спутник V», ставший первой зарегистрированной вакциной от коронавируса, дал миллионам людей надежду на завершении пандемии и «возвращение к нормальной жизни».
Дмитриев отметил, что применение препарата для сотрудников космической отрасли подтверждает его безопасность и эффективность, поскольку профессия космонавта предполагает «особые требования к обеспечению безопасности здоровья».
«Спутник V» стал первой в России и мире зарегистрированной вакциной для профилактики COVID-19. Препарат разработали в НИЦЭМ имени Гамалеи российского Минздрава.
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