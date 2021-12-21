Песков оценил успешность применения российской вакцины в мире
Применение российской вакцины «Спутник» в более, чем 70 странах мира – это огромный успех. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 24».
Он назвал большой удачей то, что Российскому фонду прямых инвестиций (РФПИ) удалось пронести отечественную вакцину через все «препоны». Песков напомнил, что организации пришлось соперничать с крупными компаниями, бюджет которых сравним с бюджетом большей части государств в мире.
Ранее профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что от штамма «Омикрон» вакцины будут эффективны только при условии, если человек будет вакцинирован и ревакцинирован. При этом вирусолог считает, что новый вид коронавируса хуже нейтрализуется вакциной в отличие от уханьского штамма, но он является менее патогенным.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru