Песков оценил ситуацию с введением в Татарстане QR-кодов на транспорте

По его словам, на первоначальном этапе подобные решения не могут реализовываться без определенных проблем, однако в Кремле надеются, что в ближайшее время «ситуация выровняется».

«Главное, что все это послужит делу обеспечения безопасности здоровья людей... это единственная цель, которая преследуется на фоне пандемии», - заключил представитель Кремля.

Ранее премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление, согласно которому с 22 ноября в республике при проезде в любом общественном транспорте лицам старше 18 лет необходимо будет предъявить QR-код о вакцинации, медотводе или перенесённом за последние шесть месяцев коронавирусе, сообщает RT.

