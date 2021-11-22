Песков оценил ситуацию с введением в Татарстане QR-кодов на транспорте
Пресс-секретаь президента Дмитрий Песков заявил, что ввод QR-кодов на общественном транспорте в Татарстане поможет сохранить здоровье жителей, сообщает ТАСС.
По его словам, на первоначальном этапе подобные решения не могут реализовываться без определенных проблем, однако в Кремле надеются, что в ближайшее время «ситуация выровняется».
«Главное, что все это послужит делу обеспечения безопасности здоровья людей... это единственная цель, которая преследуется на фоне пандемии», - заключил представитель Кремля.
Ранее премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление, согласно которому с 22 ноября в республике при проезде в любом общественном транспорте лицам старше 18 лет необходимо будет предъявить QR-код о вакцинации, медотводе или перенесённом за последние шесть месяцев коронавирусе, сообщает RT.
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