В Казани 500 пассажиров без QR-кодов высадили из общественного транспорта

500 пассажиров казанского общественного транспорта высадили из-за отсутствия QR-кодов. Об этом говорится в Telegram-канале управления городским транспортом и его обслуживания «Метроэлектротранс Казань».

Сообщается о случаях задержки движения на некоторых трамвайных маршрутах из-за отказа пассажиров покидать транспорт. Возмущение со стороны граждан без QR-кодов наблюдается и в метро.

При этом в управлении отметили, что все граждане были оповещены об изменениях пользования общественным транспортом в Татарстане, вступающих в силу 22 ноября.