В Казани 500 пассажиров без QR-кодов высадили из общественного транспорта
500 пассажиров казанского общественного транспорта высадили из-за отсутствия QR-кодов. Об этом говорится в Telegram-канале управления городским транспортом и его обслуживания «Метроэлектротранс Казань».
Сообщается о случаях задержки движения на некоторых трамвайных маршрутах из-за отказа пассажиров покидать транспорт. Возмущение со стороны граждан без QR-кодов наблюдается и в метро.
При этом в управлении отметили, что все граждане были оповещены об изменениях пользования общественным транспортом в Татарстане, вступающих в силу 22 ноября.
Ранее премьер-министр республики Татарстан Алексей Песошин подписал указ о применении системы QR-кодов во всем общественном транспорте субъекта. В связи с этим совершеннолетние граждане могут пользоваться автобусами, электрическим транспортом и метро только при наличии медотвода, а также QR-кодов, привязанных к сертификату о вакцинации или к справке о перенесенном в последние полгода коронавирусе. Изменения не затрагивают передвижение на легковом такси и межрегиональных маршрутах.
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