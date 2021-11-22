В Казани 500 пассажиров без QR-кодов высадили из общественного транспорта

500 пассажиров казанского общественного транспорта высадили из-за отсутствия QR-кодов. Об этом говорится в Telegram-канале управления городским транспортом и его обслуживания «Метроэлектротранс Казань».

Сообщается о случаях задержки движения на некоторых трамвайных маршрутах из-за отказа пассажиров покидать транспорт. Возмущение со стороны граждан без QR-кодов наблюдается и в метро.

При этом в управлении отметили, что все граждане были оповещены об изменениях пользования общественным транспортом в Татарстане, вступающих в силу 22 ноября.

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Ранее премьер-министр республики Татарстан Алексей Песошин подписал указ о применении системы QR-кодов во всем общественном транспорте субъекта. В связи с этим совершеннолетние граждане могут пользоваться автобусами, электрическим транспортом и метро только при наличии медотвода, а также QR-кодов, привязанных к сертификату о вакцинации или к справке о перенесенном в последние полгода коронавирусе. Изменения не затрагивают передвижение на легковом такси и межрегиональных маршрутах.

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ФОТО: Пресс-служба Минтранса РФ
ТЕГИ:КоронавирусQR-кодКазаньТатарстанОбщественный Транспорт
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