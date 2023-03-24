Песков оценил обращение зампреда СБ Медведева к телеграммам Сталина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обращаться следует к любому опыту, сообщает ТАСС.
Отвечая на вопрос о телеграмме Иосифа Сталина, которую директорам заводов ОПК зачитал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведевым, он указал, что тогда тоже было «сложное время»
«Обращаться надо к любому опыту. Тогда было очень сложное время, была Великая Отечественная война, поэтому, конечно, это бесценный опыт», - отметил представитель Кремля.
Ранее Медведев в ходе заседания рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ по контролю за производством востребованных образцов вооружения зачитал директорам заводов ОПК телеграмму Иосифа Сталина, в которой советский лидер предупреждает об ответственности за нарушение долга перед родиной по выпуску военной продукции, сообщает НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+12 493 / сут.
Умерли
397 тыс.+35 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+13 443 / сут.
- Монахи получили предписание о выселении из корпуса Киево-Печерской лавры
- Турпоток из России в Индонезию в январе превысил допандемийный
- Саакашвили обвинил Россию в его отравлении
- В Боснии и Герцеговине напомнили о бомбардировках НАТО сербов
- На Украине арестовали активы жены Медведчука
- Полковник Макгрегор: Силы ВСУ уничтожаются до того, как они дойдут до российских войск
- В Чувашии нашли мясо с сибирской язвой
- Памятник Горькому снесли в Одессе
- СМИ: Польша хочет увеличения Фонда мира ЕС, финансирующего поставки оружия Киеву
- Песков оценил обращение зампреда СБ Медведева к телеграммам Сталина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru