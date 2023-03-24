Песков оценил обращение зампреда СБ Медведева к телеграммам Сталина

Отвечая на вопрос о телеграмме Иосифа Сталина, которую директорам заводов ОПК зачитал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведевым, он указал, что тогда тоже было «сложное время»

«Обращаться надо к любому опыту. Тогда было очень сложное время, была Великая Отечественная война, поэтому, конечно, это бесценный опыт», - отметил представитель Кремля.

Ранее Медведев в ходе заседания рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ по контролю за производством востребованных образцов вооружения зачитал директорам заводов ОПК телеграмму Иосифа Сталина, в которой советский лидер предупреждает об ответственности за нарушение долга перед родиной по выпуску военной продукции, сообщает НСН.