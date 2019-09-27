Песков отреагировал на слухи о специальном мобильном телефоне Путина
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков пошутил в ответ на распространенную в СМИ информацию о специальном мобильном телефоне Путина.
Как сообщает РИА Новости, представителя президента журналист спросил соответствует ли действительности о «толстом» мобильном телефоне Путина, который он якобы использует вне рабочего кабинета.
Песков ответил, что телефон "не очень и толстый".
Ранее Песков прокомментировал утверждение бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили о том, что Владимир Путин к 2024 году хочет воссоздать Советский союз.
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