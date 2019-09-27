Песков прокомментировал заявление Саакашвили о планах Путина воссоздать СССР

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отреагировал на утверждение бывшего грузинского президента, согласно которому Владимир Путин к 2024 году хочет воссоздать Советский союз.

Как сообщает РИА Новости, Песков прокомментировал кратко, заявив, что таких планов нет.

По информации РБК, Саакашвили заявил, что Путин собирается сделать частью России Грузию, Армению, Белоруссию, Молдавию и восточную Украину. Как утверждает экс-президент Грузии, таким образом российский лидер намерен ослабить руководителей этих стран.



Ранее Песков рассказал, как президент России проводит свои выходные.



