Песков: В полицию нельзя бросать даже пластмассовый стаканчик
Действия в отношении задержанных на несанкционированных митингах в Москве прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Как пишет РИА Новости, во время общения со студентами Высшей школы экономики представитель Кремля подчеркнул, что в полицейского или росгвардейца нельзя ничего бросать. В том числе, пластмассовый стаканчик. Он заявил, что закон нужно соблюдать.
При этом Дмитрий Песков отметил, что «в Америке за это застрелили бы без суда, без следствия, и полицейский получил бы за это награду», отмечают Известия.
Как напоминает РИА ФАН, несогласованные властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице с середины июля. На них полиция задержала более полутора тысяч человек. Позже СК возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
К слову, задержания на акциях протеста происходят не стихийно. Решения принимает отнюдь не сотрудник правоохранительных органов, а его руководство и вышестоящие звенья системы. Об этом заявил в ходе пресс-конференции НСН председатель Московского межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин. В качестве примера такого задержания по указке он привёл дело актёра Павла Устинова, приговорённого к 3,5 годам колонии за якобы применение насилия в отношении представителя власти в ходе несогласованного митинга. При этом состава преступления со стороны артиста он не усмотрел.
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