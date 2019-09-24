Песков: В полицию нельзя бросать даже пластмассовый стаканчик

Действия в отношении задержанных на несанкционированных митингах в Москве прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Как пишет РИА Новости, во время общения со студентами Высшей школы экономики представитель Кремля подчеркнул, что в полицейского или росгвардейца нельзя ничего бросать. В том числе, пластмассовый стаканчик. Он заявил, что закон нужно соблюдать.

При этом Дмитрий Песков отметил, что «в Америке за это застрелили бы без суда, без следствия, и полицейский получил бы за это награду», отмечают Известия.

Как напоминает РИА ФАН, несогласованные властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице с середины июля. На них полиция задержала более полутора тысяч человек. Позже СК возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.