Песков отказался называть массовыми беспорядками акцию в Башкирии

По его словам, он не согласен с формулировкой «массовые беспорядки и массовые протесты», так как считает, что имели место «отдельные проявления, относящиеся к компетенции местных властей и органов правопорядка».

«Я в данном случае использовал не юридический термин, а термин, который определяет количество людей, принимающих участие. Ибо вопрос был именно так сформулирован. В неюридическом плане я не соглашусь, что это были какие-то массовые акции», - указал представитель Кремля.

Он также напомнил, что несогласованные в установленном порядке акции «подпадают под определенные статьи».

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров, комментируя беспорядки в Баймаке, заявил, что часть вины в массовых акциях протеста в поддержку Фаиля Алчинова (внесен в список террористов и экстремистов) несёт на себе руководство региона, сообщает RT.

