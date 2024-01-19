Песков отказался называть массовыми беспорядками акцию в Башкирии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что несогласованные акции в Башкирии нельзя назвать массовыми, сообщает ТАСС.

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По его словам, он не согласен с формулировкой «массовые беспорядки и массовые протесты», так как считает, что имели место «отдельные проявления, относящиеся к компетенции местных властей и органов правопорядка».

«Я в данном случае использовал не юридический термин, а термин, который определяет количество людей, принимающих участие. Ибо вопрос был именно так сформулирован. В неюридическом плане я не соглашусь, что это были какие-то массовые акции», - указал представитель Кремля.

Он также напомнил, что несогласованные в установленном порядке акции «подпадают под определенные статьи».

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров, комментируя беспорядки в Баймаке, заявил, что часть вины в массовых акциях протеста в поддержку Фаиля Алчинова (внесен в список террористов и экстремистов) несёт на себе руководство региона, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:Дмитрий ПесковПротестыБашкирия

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