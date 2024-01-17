Башкирскому активисту дали четыре года колонии за разжигание межнациональной розни

По данным Баймакского районного суда, 28 апреля прошлого года мужчина выступил на сходе граждан «с речью негативного содержания по отношению к лицам армянской, кавказских национальностей и национальностей Средней Азии». По данным СМИ, речь идет об акции в Ишмурзино, которую организовали из-за планов начать добычу золота у населенного пункта: активист заявлял, что добыча вызовет миграционный отток.

«Алчинов признан ... виновным в совершении действий, направленных на возбуждение ненависти ... унижение достоинства группы лиц по признакам расы, национальности, языка, происхождения, совершенные публично лицом после ... привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года», — отметили в пресс-службе.

Активисту дали четыре года колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

По данным СМИ, во время заседания суда перед зданием собрались несколько сотен человек, требовавших освобождения Алчинова. Полиция разгоняет несанкционированную акцию.

