Башкирскому активисту дали четыре года колонии за разжигание межнациональной розни
Активиста Фаиля Алчинова (включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), участвовавшего в акциях за сохранение шихана Куштау и против геологоразведочных работ на горном хребте Ирандык, приговорили к четырем годам заключения по делу о разжигании межнациональной розни. Об этом сообщает пресс-служба судов Башкортостана.
По данным Баймакского районного суда, 28 апреля прошлого года мужчина выступил на сходе граждан «с речью негативного содержания по отношению к лицам армянской, кавказских национальностей и национальностей Средней Азии». По данным СМИ, речь идет об акции в Ишмурзино, которую организовали из-за планов начать добычу золота у населенного пункта: активист заявлял, что добыча вызовет миграционный отток.
«Алчинов признан ... виновным в совершении действий, направленных на возбуждение ненависти ... унижение достоинства группы лиц по признакам расы, национальности, языка, происхождения, совершенные публично лицом после ... привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года», — отметили в пресс-службе.
Активисту дали четыре года колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.
По данным СМИ, во время заседания суда перед зданием собрались несколько сотен человек, требовавших освобождения Алчинова. Полиция разгоняет несанкционированную акцию.
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