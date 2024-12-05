Кадыров: Бастрыкин и Колокольцев сидят не на своих местах
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил агентству «Грозный-информ», что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин и министр внутренних дел России Владимир Колокольцев находятся «не на своих местах».
Так политик отреагировал на дело 14-летнего подростка Муслима (Романа) Мурдиева, который находится под домашним арестом за драку в парке «Ходынское поле».
По словам Кадырова, суд по делу состоится 18 декабря. Он выразил уверенность, что Мурдиев вскоре будет освобожден.
Подросток обвиняется в четырех эпизодах преступлений, связанных с дракой в московском парке.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru