Кадыров: Бастрыкин и Колокольцев сидят не на своих местах

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил агентству «Грозный-информ», что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин и министр внутренних дел России Владимир Колокольцев находятся «не на своих местах».

Так политик отреагировал на дело 14-летнего подростка Муслима (Романа) Мурдиева, который находится под домашним арестом за драку в парке «Ходынское поле».

По словам Кадырова, суд по делу состоится 18 декабря. Он выразил уверенность, что Мурдиев вскоре будет освобожден.

Подросток обвиняется в четырех эпизодах преступлений, связанных с дракой в московском парке.

