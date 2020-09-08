Песков отказался комментировать приговор Ефремову

В Кремле отказались комментировать приговор Михаилу Ефремову, который в этот вторник, 8 сентября, по решению суда, получил 8 лет лишения свободы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «мы не комментируем решения судов», подчеркивает РИА Новости.

Напомним, ранее сегодня приговор артисту был озвучен в Пресненском суде столицы. Также суд принял решение взыскать 800 тыс. рублей Михаила Ефремова в качестве компенсации старшему сыну погибшего в ДТП с участием артиста, сообщает RT.

Потерпевшие не будут обжаловать приговор Ефремову

В свою очередь, адвокат родственников Сергея Захарова, погибшего в ДТП, Александр Добровинский в эфире НСН высказал свое отношение к приговору.

«Приговор совершенно блестяще написан. Мне было очень приятно видеть в приговоре, что все мои доводы были учтены - раз. Все мои свидетели приняты – два. Видео, которое я приобщил, – три. И мое сопротивление, что я загнал в тупик свидетелей защиты, - все состоялось, все было отражено в приговоре», - перечислил Добровинский.


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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:ДТПСудПриговорМихаил ЕфремовДмитрий Песков
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