Песков отказался комментировать приговор Ефремову

В Кремле отказались комментировать приговор Михаилу Ефремову, который в этот вторник, 8 сентября, по решению суда, получил 8 лет лишения свободы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «мы не комментируем решения судов», подчеркивает РИА Новости.

Напомним, ранее сегодня приговор артисту был озвучен в Пресненском суде столицы. Также суд принял решение взыскать 800 тыс. рублей Михаила Ефремова в качестве компенсации старшему сыну погибшего в ДТП с участием артиста, сообщает RT.