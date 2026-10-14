Металлы и ароматизаторы: Почему вейпы и «электронки» опаснее сигарет

Маринэ Гамбарян напомнила НСН, что электронные средства доставки никотина и нагревания табака вызывают сосудистые болезни, диабет и импотенцию.

Вейпы и электронные сигареты могут быть вреднее, чем обычные сигареты, так как вместе с дымом в легкие попадают синтетический никотин, металлы, химия от ароматизаторов. Об этом в пресс-центре НСН рассказала доктор медицинских наук, руководитель центра профилактики и контроля потребления табака Национального Медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России Маринэ Гамбарян.

«Вред от вейпов коллосальный. Электронные сигареты, вейпы и системы нагревания табака несут такой же вред в отношении развития хронических заболеваний, что и обычные сигареты. То есть это сосудистые, бронхо-легочные болезни, диабет, импотенция все, что вызывают обычные сигареты и что, спустя время, будут вызывать и электронные средства доставки никотина и нагревания табака. Плюс эти устройства вредные и для более молодого организма, поскольку они вызывают развитие острых сосудистых состояний и особенно бронхо-легочных. Это обусловлено тем, что люди могут вдохнуть вместе с дымом огромное количество токсических веществ из этих устройств, включая высокотоксичный синтетический никотин, металлы, химические соединения от ароматизаторов. Все это проникает в самые отдаленные уголки легких. Чтобы получить такое количество токсических веществ от обычных сигарет, надо выкурить одномоментно их большое количество», — рассказала она.

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Напомним, что в России предложили ввести пожизненный запрет на продажу вейпов и другой никотинсодержащей продукции людям, родившимся после 1 января 2009 года. Инициатива предполагает, что ограничение сохранится даже после достижения совершеннолетия, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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