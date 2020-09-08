Потерпевшие не будут обжаловать приговор Ефремову

Защита потерпевших не будут обжаловать приговор Михаилу Ефремову. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее во вторник, 8 сентября, Пресненский суд Москвы приговорил Михаила Ефремова к реальному лишению свободы по делу о ДТП в центре Москвы. Актер получил восемь лет лишения свободы. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима. Артиста взяли под стражу в зале суда, сообщает RT. Кроме того, Пресненский суд принял решение взыскать 800 тысяч рублей с актёра в качестве компенсации старшему сыну погибшего в ДТП с участием артиста.

Напомним, 8 июня, двигаясь по Садовому кольцу, Ефремов выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого Серегей Захаров позднее скончался в больнице. Согласно экспертизе, артист находился в состоянии алкогольного опьянения.

