Потерпевшие не будут обжаловать приговор Ефремову
Защита потерпевших не будут обжаловать приговор Михаилу Ефремову. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее во вторник, 8 сентября, Пресненский суд Москвы приговорил Михаила Ефремова к реальному лишению свободы по делу о ДТП в центре Москвы. Актер получил восемь лет лишения свободы. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима. Артиста взяли под стражу в зале суда, сообщает RT. Кроме того, Пресненский суд принял решение взыскать 800 тысяч рублей с актёра в качестве компенсации старшему сыну погибшего в ДТП с участием артиста.
Напомним, 8 июня, двигаясь по Садовому кольцу, Ефремов выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого Серегей Захаров позднее скончался в больнице. Согласно экспертизе, артист находился в состоянии алкогольного опьянения.
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