Песков: Вокруг предложений по украинскому урегулированию много «газетного шума»

Комментируя публикацию The Washington Post о том, что США и ЕС якобы работают над новым совместным планом урегулирования, он указал, что многое в этом шуме «не соответствует действительности».

«Многое... является вымыслом», - добавил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что в настоящее время согласованных международных встреч по Украине на повестке нет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».