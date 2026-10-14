Песков: Вокруг предложений по украинскому урегулированию много «газетного шума»
Вокруг предложений по урегулированию на Украине сейчас много «газетного шума». Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Комментируя публикацию The Washington Post о том, что США и ЕС якобы работают над новым совместным планом урегулирования, он указал, что многое в этом шуме «не соответствует действительности».
«Многое... является вымыслом», - добавил представитель Кремля.
Ранее Песков заявил, что в настоящее время согласованных международных встреч по Украине на повестке нет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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