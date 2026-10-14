В Госдуме заявили о реальном шансе скоро завершить СВО на условиях России

У России в настоящее время есть решающее преимущество в нанесении дальних ударов. Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» заявил депутат Госдумы Юрий Афонин.

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По его словам, российский ВПК смог «значительно нарастить производство баллистических ракет». При этом у Киева «нет перехватчиков, чтобы с ними бороться».

Парламентарий считает, что благодаря преимуществу в нанесении дальних ударов «появляется совершенно реальная перспектива в скором времени завершить боевые действия на условиях России».

«Ведь без электроэнергетики у врага не сможет работать ни ВПК, ни экономика в целом», — заключил Афонин.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин готов дать указание не наносить ударов по Украине, но исключительно в день проведения президентских выборов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Невар
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