Песков отказался комментировать предсказание Жириновского о судьбе Украины

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в его обязанности не входит «комментирование пророчеств», сообщает ТАСС.

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Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать слова лидера ЛДПР Владимира Жириновского про то, что Владимир Зеленский станет последним президентом Украины, он отметил, что не обладает такими компетенциями.

«Комментирование пророчеств не входит в мои обязанности и не является нашей прерогативой... Предлагаем дождаться или их выполнения, или невыполнения», - добавил представитель Кремля.

Ранее губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв заявил, что работал над книгами о предсказаниях Жириновского, в одной из которых политик предсказал, что Зеленский будет последним президентом Украины.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:УкраинаВладимир ЗеленскийВладимир ЖириновскийДмитрий Песков
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