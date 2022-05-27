Песков отказался комментировать предсказание Жириновского о судьбе Украины

Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать слова лидера ЛДПР Владимира Жириновского про то, что Владимир Зеленский станет последним президентом Украины, он отметил, что не обладает такими компетенциями.

«Комментирование пророчеств не входит в мои обязанности и не является нашей прерогативой... Предлагаем дождаться или их выполнения, или невыполнения», - добавил представитель Кремля.

Ранее губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв заявил, что работал над книгами о предсказаниях Жириновского, в одной из которых политик предсказал, что Зеленский будет последним президентом Украины.

