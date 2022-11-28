Песков отказался комментировать петицию с призывом прекратить спецоперацию

Он отметил, что не читал документ, поэтому не может прокомментировать. По информации агентства, в петиции на сайте change.org просят о выводе войск с территории Украины и возвращения всех солдат домой.

«Я не читал, поэтому, не читая, комментировать было бы неправильно... Я не знаю, что это за организация, поэтому ничего не могу сказать», - ответил представитель Кремля на вопрос журналистов.

Ранее на сайте украинского президента Владимира Зеленского была зарегистрирована петиция с предложением переименовать Россию в Московию, пишут «Известия».