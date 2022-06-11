Зеленский не поддержал петицию об отмене запрета на выезд с Украины для мужчин

Ранее на портал была внесена петиция, предлагающая разрешить мужчинам 18-60 лет покидать страну. В документе отмечается, что многие украинцы — единственные кормильцы в своих семьях, и из-за запрета на выезд не могут отправиться на работу за границу.

Как отмечается в ответе Зеленского, в условиях военного или чрезвычайного положения конституционное право граждан покидать территорию Украины может быть ограничено. Предполагается, что мера будет отменена «после завершения действия правового режима военного положения», которое действует до 23 августа.

