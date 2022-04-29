Песков отказался комментировать перепалку Соловьёва и Куйвашева

По его словам, в администрации президента не хотели бы её «как-то комментировать».

«Мы не следили и, честно говоря, никак не хотели бы иметь какое-то к этому отношение или как-то это комментировать», - заключил представитель Кремля.

Ранее Соловьёв во время интервью с уральским полпредом Владимиром Якушевым заявил, что Екатеринбург «породил многих подонков, скрывающихся за границей» и назвал город «центром мерзотной либероты».

Позже Куйвашев заявил, что журналисту нужно «следить за языком» и не исключил, что многие местные жители захотят ответить ему на такие обвинения.

