Песков отказался комментировать перепалку Соловьёва и Куйвашева

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не следили за перепалкой губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и телеведущего Владимира Соловьёва, сообщает ТАСС.

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По его словам, в администрации президента не хотели бы её «как-то комментировать».

«Мы не следили и, честно говоря, никак не хотели бы иметь какое-то к этому отношение или как-то это комментировать», - заключил представитель Кремля.

Ранее Соловьёв во время интервью с уральским полпредом Владимиром Якушевым заявил, что Екатеринбург «породил многих подонков, скрывающихся за границей» и назвал город «центром мерзотной либероты».

Позже Куйвашев заявил, что журналисту нужно «следить за языком» и не исключил, что многие местные жители захотят ответить ему на такие обвинения.

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Штукина
ТЕГИ:Владимир СоловьевГубернаторТелеведущийСвердловская ОбластьДмитрий Песков
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