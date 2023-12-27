Песков отказался комментировать «голую вечеринку» Ивлеевой
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать «голую вечеринку» блогера Анастасии Ивлеевой и её последствия, сообщает Telegram-канал «Вы слушали Маяк».
В ответ на вопрос о том, как Кремль оценивает «исчезновение» участвовавших на мероприятии звёзд из новогодних программ федеральных телеканалов, он попросил его «помиловать».
«Что касается вот этой вот вечеринки, то прошу вас меня помиловать. Давайте мы с вами останемся единственными в стране, кто эту тему не обсуждает», - предложил он.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что у участников «голой вечеринки» Ивлеевой есть шанс на исправление, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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