Песков отказался комментировать «голую вечеринку» Ивлеевой

В ответ на вопрос о том, как Кремль оценивает «исчезновение» участвовавших на мероприятии звёзд из новогодних программ федеральных телеканалов, он попросил его «помиловать».

«Что касается вот этой вот вечеринки, то прошу вас меня помиловать. Давайте мы с вами останемся единственными в стране, кто эту тему не обсуждает», - предложил он.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что у участников «голой вечеринки» Ивлеевой есть шанс на исправление, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

