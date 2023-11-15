Песков отказался говорить о справедливости для родных убитой Веры Пехтелевой

По его словам, говорить об этом - не его прерогатива.

«Это не моя прерогатива об этом говорить в деталях, поэтому я не могу ответить на этот ваш вопрос», — заключил представитель Кремля.

Трагедия произошла в Кузбассе в январе 2020 года. Канюс несколько часов издевался над Пехтелевой, прежде чем задушить. Соседи неоднократно звонили в полицию, однако на вызов никто не приехал, сообщает RT. В итоге они сами вскрыли дверь, однако к тому моменту девушка уже была мертва.

Суд приговорил Канюса к 17 годам лишения свободы. В ноябре 2023 года в СМИ появилась информация, что он был помилован после службы в зоне СВО.

