Песков отказался говорить о справедливости для родных убитой Веры Пехтелевой
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос о том, как родные студентки Веры Пехтелевой могут добиться справедливости после выхода на свободу её убийцы Владислава Канюса, сообщает Газета.Ru.
По его словам, говорить об этом - не его прерогатива.
«Это не моя прерогатива об этом говорить в деталях, поэтому я не могу ответить на этот ваш вопрос», — заключил представитель Кремля.
Трагедия произошла в Кузбассе в январе 2020 года. Канюс несколько часов издевался над Пехтелевой, прежде чем задушить. Соседи неоднократно звонили в полицию, однако на вызов никто не приехал, сообщает RT. В итоге они сами вскрыли дверь, однако к тому моменту девушка уже была мертва.
Суд приговорил Канюса к 17 годам лишения свободы. В ноябре 2023 года в СМИ появилась информация, что он был помилован после службы в зоне СВО.
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