Песков оценил помилование Владислава Канюса, убившего студентку Веру Пехтелеву
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что существует два способа получить помилование, сообщает ТАСС.
Отвечая на вопрос о помиловании Владислава Канюса, осуждённого на 17 лет за убийство 23-летней Веры Пехтелевой в 2020 году, он указал, что желающие прощения преступники либо подают прошение президенту, либо участвуют в боевых действиях.
«Искупают кровью преступления на поле боя, в штурмовых бригадах, под пулями, под снарядами. Вот всё, что могу сказать по этому случаю», — заключил представитель Кремля.
Трагедия произошла в Кузбассе в январе 2020 года. Канюс несколько часов издевался над Пехтелевой, прежде чем задушить. Соседи неоднократно звонили в полицию, однако на вызов никто не приехал, сообщает RT. В итоге они сами вскрыли дверь, однако к тому моменту девушка уже была мертва.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru