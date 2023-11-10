Песков оценил помилование Владислава Канюса, убившего студентку Веру Пехтелеву

Отвечая на вопрос о помиловании Владислава Канюса, осуждённого на 17 лет за убийство 23-летней Веры Пехтелевой в 2020 году, он указал, что желающие прощения преступники либо подают прошение президенту, либо участвуют в боевых действиях.

«Искупают кровью преступления на поле боя, в штурмовых бригадах, под пулями, под снарядами. Вот всё, что могу сказать по этому случаю», — заключил представитель Кремля.

Трагедия произошла в Кузбассе в январе 2020 года. Канюс несколько часов издевался над Пехтелевой, прежде чем задушить. Соседи неоднократно звонили в полицию, однако на вызов никто не приехал, сообщает RT. В итоге они сами вскрыли дверь, однако к тому моменту девушка уже была мертва.

