Песков опроверг сообщения СМИ о насильственном вывозе в РФ жителей Мариуполя

По его словам, все жители города, переехавшие в РФ, сделали это добровольно.

«Подобные сообщения о том, что Россия насильно кого-то перевозит - это ложь», - подчеркнул представитель Кремля.

Песков при этом добавил, что не может говорить абсолютно о каждом человеке.

Ранее в МЧС Донецкой народной республики заявили, что были сформированы списки граждан, эвакуированных с территорий, контролируемых украинской стороной, сообщает RT.

