Песков опроверг сообщения СМИ о насильственном вывозе в РФ жителей Мариуполя

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сообщения западных СМИ о том, что российские войска насильно перевозят жителей Мариуполя на территорию России не соответствуют действительности, сообщает ТАСС.

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По его словам, все жители города, переехавшие в РФ, сделали это добровольно.

«Подобные сообщения о том, что Россия насильно кого-то перевозит - это ложь», - подчеркнул представитель Кремля.

Песков при этом добавил, что не может говорить абсолютно о каждом человеке.

Ранее в МЧС Донецкой народной республики заявили, что были сформированы списки граждан, эвакуированных с территорий, контролируемых украинской стороной, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияЭвакуацияБеженцы Из УкраиныДмитрий Песков
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