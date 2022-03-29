Песков опроверг сообщения СМИ о насильственном вывозе в РФ жителей Мариуполя
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сообщения западных СМИ о том, что российские войска насильно перевозят жителей Мариуполя на территорию России не соответствуют действительности, сообщает ТАСС.
По его словам, все жители города, переехавшие в РФ, сделали это добровольно.
«Подобные сообщения о том, что Россия насильно кого-то перевозит - это ложь», - подчеркнул представитель Кремля.
Песков при этом добавил, что не может говорить абсолютно о каждом человеке.
Ранее в МЧС Донецкой народной республики заявили, что были сформированы списки граждан, эвакуированных с территорий, контролируемых украинской стороной, сообщает RT.
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