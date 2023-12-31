Песков опроверг сообщения о перезаписи новогоднего обращения Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикации в Telegram-каналах о якобы перезаписи новогоднего обращения Владимира Путина.

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«Нет. Это не так. Это неправда», - цитирует Пескова агентство РИА Новости.

В субботу, 30 декабря, Белгород подвергся обстрелу со стороны Украины. Погибли 24 человека, 131 пострадал.

По поручению президента России в Белгород вылетела бригада Министерства здравоохранения и группа МЧС, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Новогодние ПраздникиВладимир ПутинДмитрий Песков

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