МЧС предложило ввести штрафы за неверное проектирование АСП
МЧС предложило ввести ответственность за неправильное проектирование автоматических систем пожаротушения (АСП), установив штраф в размере 600-800 тысяч рублей. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Ведомство планирует дополнить статью Административного кодекса частью об ответственности лиц, получивших разрешение на право проектирования АСП и элементов таких систем зданий и сооружений, за нарушение требований пожарной безопасности при проектировании оборудования.
Также МЧС предложило увеличить штрафы по ряду других статей КоАП, в том числе о нарушении правил пожарной безопасности в лесах, на железнодорожном, морском, внутреннем водном, воздушном транспорте, а также за невыполнение требований, норм и правил по предупреждению и ликвидации ЧС. В ведомстве отметили, что в 2019-2023 годах специалисты провели более 755 тысяч мероприятий по осуществлению надзора за выполнением требований пожарной безопасности, выявили свыше 3,3 млн нарушений и назначили штрафов на сумму более 5,1 млрд рублей.
Кроме того, МЧС предлагает увеличить размер взысканий для владельцев опасных объектов, не соблюдающих требования о страховании гражданской ответственности за причинение вреда при аварии. Штрафы для должностных лиц могут вырасти с 15-20 тысяч рублей до 20-40 тысяч, для организаций — с 300-500 тысяч до 500 тысяч — 1 млн.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru