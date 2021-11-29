Песков опроверг информацию о возможном отказе от термина QR-код

Представитель Кремля напомнил, что QR-коды используются в банковской сфере и рекламе, и призвал сохранить «трезвость ума».

Ранее сообщалось, что российские власти собираются свести к минимуму использование термина QR-код в публичном пространстве. По данным РБК, в числе вынесенных на обсуждение вариантов названия документа для привитых и переболевших: «паспорт здоровья», «зеленый паспорт», «санитарный паспорт», «ковипасс» и «сертификат здоровья».

Как заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» психолог Павел Жавнеров, отказ от использования термина QR-код вряд ли даст эффект и снизит тревожность россиян, боящихся «чипизации». По его мнению, людям могло бы понравиться название, связанное со «свободой».

