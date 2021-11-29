Песков опроверг информацию о возможном отказе от термина QR-код
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что российские власти хотят минимизировать употребление термина QR-код.
«Нет, это не так. Его можно называть как угодно, он так QR-кодом и останется», - сказал Песков.
Представитель Кремля напомнил, что QR-коды используются в банковской сфере и рекламе, и призвал сохранить «трезвость ума».
Ранее сообщалось, что российские власти собираются свести к минимуму использование термина QR-код в публичном пространстве. По данным РБК, в числе вынесенных на обсуждение вариантов названия документа для привитых и переболевших: «паспорт здоровья», «зеленый паспорт», «санитарный паспорт», «ковипасс» и «сертификат здоровья».
Как заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» психолог Павел Жавнеров, отказ от использования термина QR-код вряд ли даст эффект и снизит тревожность россиян, боящихся «чипизации». По его мнению, людям могло бы понравиться название, связанное со «свободой».
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