Песков опроверг информацию о переговорах по возвращению Моргенштерна

«Это утка», - резюмировал представитель Кремля.

Ранее информагентство Znak со ссылкой на собственные источники сообщило, что представители администрации президента и продюсеры Моргенштерна обсуждают два варианта возвращения рэпера в страну.

Музыкант покинул Россию после того, как глава Следственного комитета Александр Бастрыкин в ходе выступления на конференции «Роль права в обеспечении благополучия человека» заявил, что он «сегодня торгует наркотиками, по суди дела, в социальных сетях».