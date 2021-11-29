Песков опроверг информацию о переговорах по возвращению Моргенштерна
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что появившаяся в СМИ информация о переговорах властей с представителями рэпера Моргенштерна, не соответствует действительности, сообщает РИА Новости.
«Это утка», - резюмировал представитель Кремля.
Ранее информагентство Znak со ссылкой на собственные источники сообщило, что представители администрации президента и продюсеры Моргенштерна обсуждают два варианта возвращения рэпера в страну.
Музыкант покинул Россию после того, как глава Следственного комитета Александр Бастрыкин в ходе выступления на конференции «Роль права в обеспечении благополучия человека» заявил, что он «сегодня торгует наркотиками, по суди дела, в социальных сетях».
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