Прилепин прокомментировал унижение Моргенштерна и Бузовой

Исключение Бузовой и Моргенштерна из современного искусства отдалит молодежь и взрослое поколение друг от друга. Об этом заявил заместитель художественного руководителя МХАТ им. Горького, писатель Захар Прилепин в беседе с изданием «Starhit».

По его словам, в таком случае молодое поколение будет думать, что взрослые не готовы к диалогу.

«При всех своих мракобесных консервативных взглядах мне такое несимпатично», — добавил писатель.

Он пожалел Бузову, отметив, что актриса «справилась со своим функционалом» в постановке про Иосифа Сталина. Прилепин подчеркнул, что прежде, чем осуждать ее, аудитории стоит поинтересоваться именами других деятелей современного искусства. Он считает, что такие люди специально прикрываются именем певицы для того, чтобы доказать свою «культурность».