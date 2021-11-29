СМИ: в Кремле рассматривают два варианта возвращения Моргенштерна в РФ
Представители администрации президента обсуждают с продюсерами рэпера Моргенштерна два варианта его возвращения в Россию, сообщает информагентство Znak со ссылкой собственные источники.
Собеседник агентства учтонил, что музыкант может продолжить свою деятельность в России, но при этом сотрудничать с представителями власти в преддверии 2024 года, либо отказаться от этого, со всеми вытекающими последствиями, в том числе со стороны Следственного комитета.
«Моргенштерн... Лишаться такого лидера общественного мнения среди молодежи, которая через пару лет будет обладать избирательным правом, было бы глупо», — подчеркнул источник.
Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин в ходе выступления на конференции «Роль права в обеспечении благополучия человека» заявил, что Моргенштерн «сегодня торгует наркотиками, по суди дела, в социальных сетях». После этого рэпер покинул Россию.
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