СМИ: в Кремле рассматривают два варианта возвращения Моргенштерна в РФ

Собеседник агентства учтонил, что музыкант может продолжить свою деятельность в России, но при этом сотрудничать с представителями власти в преддверии 2024 года, либо отказаться от этого, со всеми вытекающими последствиями, в том числе со стороны Следственного комитета.

«Моргенштерн... Лишаться такого лидера общественного мнения среди молодежи, которая через пару лет будет обладать избирательным правом, было бы глупо», — подчеркнул источник.

Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин в ходе выступления на конференции «Роль права в обеспечении благополучия человека» заявил, что Моргенштерн «сегодня торгует наркотиками, по суди дела, в социальных сетях». После этого рэпер покинул Россию.

